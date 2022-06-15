Июнь, 15 в 13:23

Украинские военные пообщались с пленными из армии России и были шокированы их рассказами.

Так, защитники 72 ОМБр им. Черных Запорожцев во время боев взяли в плен двух солдат армии РФ в Северодонецке. На видео, которое распространили в сети, видно, что оба — выпившие.

Один из пленных – уроженец Междуреченска рассказал, что у него не было военного опыта перед тем, как его отправили на войну против Украины.

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– В Чечне дали только две недели пострелять из автомата по 3-5 патронов, – говорит пленник.

Другой мужчина – родом из Украины. На вопрос украинского защитника, как он попал в российскую армию, ответил: Призвали и пошел.

Украинские военные шокированы их биографиями.

– То, что вы пятое – толку не будет. Вы пришли на нашу землю. Тем более, один из вас украинец, — говорит защитник.

Следователи СБУ сообщили, что РФ придумала новую схему поставки “пушечного мяса” на передовую. Рекрутинговые компании массово ищут “добровольцев”, не требуя ни физической подготовки, ни военной профессии. Работодатели предлагают неплохие зарплаты за якобы разборку руин или отгрузку гуманитарной помощи. Набранных работников отправляют на передовую.