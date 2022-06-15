Червень, 15 в 13:23

Українські військові поспілкувалися з полоненими з армії Росії та були шоковані їхніми розповідями.

Так, захисники 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців під час боїв взяли у полон двох солдатів армії РФ у Сєвєродонецьку. На відео, яке поширили у мережі, видно, що обидва – напідпитку.

Один з полонених – уродженець Междуреченська розповів, що у нього не було військового досвіду перед тим, як його відправили на війну проти України.

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– У Чечні дали тільки два тижні постріляти з автомата по 3-5 патронів, – каже полонений.

Інший чоловік – родом з України. На питання українського захисника, як він потрапив у російську армію, відповів: Призвали і пішов.

Українські військові вкрай шоковані їхніми біографіями.

– Те, що ви п’яте – толку не буде. Ви прийшли на нашу землю. Тим паче один з вас українець, – каже захисник.

Слідчі СБУ повідомили, що РФ придумала нову схему постачання “гарматного м’яса” на передову. Рекрутингові компанії масово шукають “добровольців”, не вимагаючи ні фізичної підготовки, ні воєнного фаху. Працедавці пропонують непогані зарплати за нібито розбирання руїн чи відвантаження гуманітарної допомоги. Натомість набраних працівників відправляють на передову.