Июнь, 14 в 15:36

Рекрутинговые компании России массово ищут “добровольцев” для армии, не требуя ни физической подготовки, ни военной профессии.

Оккупанты предлагают неплохие зарплаты на работах по “восстановлению” оккупированных территорий на востоке Украины — разбирать руины зданий, которые уничтожила российская армия, или грузить гуманитарную помощь.

Об этом следователям СБУ рассказал пленный захватчик, приехавший по контракту якобы в качестве “разнорабочего”. По его словам, выбор у таких контрактников невелик: послужить “пушечным мясом” в составе незаконных вооруженных формирований “ЛНР/ДНР” или быть расстрелянными за отказ.

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В частности, этот уроженец Удмуртии подписал контракт с ВС РФ на два месяца из-за финансовых трудностей. На расчистке территории школы он работал только первую неделю. А затем вместе с другими 32 “коллегами” его отправили в Золотое в подчинение террористической группировке так называемой ЛНР.

Он утверждает, что остальные “добровольцы” отказались: в первый же день отказалось 82 человека.

У тех, кто выполнил приказ, сложилось не лучшим образом.

— Из этих 32 человек: семеро попали в плен, шесть ушли назад, остальные 200-х. Я сам получил ранение, – рассказал военнопленный.

В конце концов куда-то убежали даже российские командиры. В настоящее время пленным продолжают следователи и контрразведчики СБУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.