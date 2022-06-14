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Факты / Украина / Общество

РФ придумала новую схему поставки “пушечного мяса” на передовую — СБУ

Ольга Тарасюк
полонений РФ

Рекрутинговые компании России массово ищут “добровольцев” для армии, не требуя ни физической подготовки, ни военной профессии.

Оккупанты предлагают неплохие зарплаты на работах по “восстановлению” оккупированных территорий на востоке Украины — разбирать руины зданий, которые уничтожила российская армия, или грузить гуманитарную помощь.

Об этом следователям СБУ рассказал пленный захватчик, приехавший по контракту якобы в качестве “разнорабочего”. По его словам, выбор у таких контрактников невелик: послужить “пушечным мясом” в составе незаконных вооруженных формирований “ЛНР/ДНР” или быть расстрелянными за отказ.

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В частности, этот уроженец Удмуртии подписал контракт с ВС РФ на два месяца из-за финансовых трудностей. На расчистке территории школы он работал только первую неделю. А затем вместе с другими 32 “коллегами” его отправили в Золотое в подчинение террористической группировке так называемой ЛНР.

Он утверждает, что остальные “добровольцы” отказались: в первый же день отказалось 82 человека.

У тех, кто выполнил приказ, сложилось не лучшим образом.

— Из этих 32 человек: семеро попали в плен, шесть ушли назад, остальные 200-х. Я сам получил ранение, – рассказал военнопленный.

В конце концов куда-то убежали даже российские командиры. В настоящее время пленным продолжают следователи и контрразведчики СБУ.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: СБУ
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