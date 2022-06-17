Июнь, 17 в 19:05

С 10 мая 2022 поэтапно в районах Киева отключат горячую воду из-за проведения гидравлических испытаний. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГВА Николай Поворозник.

Работы по гидравлическим испытаниям начались уже в Голосеевском, Святошинском, Дарницком и Оболонском районах.

— На испытание и ремонт обнаруженных повреждений сетей требуется ориентировочно две недели для каждого участка. В настоящее время горячее водоснабжение будет приостановлено, – рассказал Николай Поворозник.

ОБНОВЛЕНО 17 июня:

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Дарницкая ТЭЦ сообщила, что сроки отключения горячей воды в Дарницком и Днепровском районах Киева снова продлевают. Согласно последнему сообщению, ее не будет до 31 июля.

В тепловых сетях будут производиться плановые гидравлические испытания. В период отсутствия услуги плата за горячую воду начисляться не будет.

О сроках отсутствия горячей воды в конкретном доме можно узнать на сайте Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ или по телефонам 15-57; (044) 500-1557.