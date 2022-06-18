В Херсонской области оккупанты постоянно бьются между собой за распределение территорий и власти — ОК Юг

Июнь, 18 в 15:30

Из-за активных боев на Херсонщине, критическая ситуация во всех населенных пунктах Высокопольской, Великоалександровской, Нововоронцовской общин. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

В населенных пунктах этих общин отсутствуют вода, электричество, газ, лекарства. Многие пострадавшие мирные жители и уничтоженные частные и инфраструктурные объекты.

От местных коллаборантов раздаются все больше фейковых заявлений о двухвалютной зоне, российском гражданстве, сообщении с Крымом, возобновлении работы железной дороги и т.д. Таким образом, они пытаются “обрабатывать” население.

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В то же время, как отмечают в ОК Юг, сами оккупанты постоянно дерутся между собой за распределение территорий и власти. Местные даже фиксируют перестрелки между разнонациональными подразделениями оккупантов. А также горе-воины выискивают способы оставить позиции и уйти домой.

Также продолжаются ракетные удары по Одесской области. Ночью две крылатые ракеты типа Оникс были выпущены из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму. В воздухе ракеты были уничтожены подразделением ПВО.

В Николаевской области враг продолжает обстрелы Широковской, Березнеговатской общины. Разрушает фермерские склады и жилые дома селян. В Николаевском районе за прошедшие сутки зафиксировано более 12 ударов вражеских кассетных снарядов. Пока информация о пострадавших уточняется.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач за ночь уменьшено вражеское войско на девять рашистов, две гаубицы Мста-Б и три единицы автомобильной техники.

Корабельная группировка вражеского флота не претерпела за ночь перемен, продолжает держаться на безопасном для себя расстоянии от берега, чтобы не подвергаться очередному поражению. Тем не менее 20 крылатых ракет типа Калибр – в готовности к применению по Украине. Враждебная десантная операция пока не возможна, но и не исключена.

Вдоль побережья возможны обнаружения морских мин, сорванных штормом и дрейфующих к берегу.

Источник: ОК Юг