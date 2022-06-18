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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Взрывы в городах, визы для россиян, уничтожен “Василий Бех”: что происходит на 115 сутки войны (онлайн)

Взрывы в городах, визы для россиян, уничтожен “Василий Бех”: что происходит на 115 сутки войны (онлайн)

Украина с 1 июля вводит визовый режим для граждан Российской Федерации, а в Черном море уничтожен российский буксир Василий Бех.

Еврокомиссия решила рекомендовать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Украинского парамедика Тайру освободили из российского плена.

Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме, где президент Токаев заявил прямо перед российским диктатором, что Казахстан не признает так называемые ЛНР и ДНР.

В Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а Украину лишили права проведения песенного конкурса Евровидение-2023.

Норвегия присоединилась к санкциям ЕС относительно российской нефти. Словения передала Украине 35 БМП, автоматы Калашникова, шлемы, бронежилеты и другое оборудование.

По Николаеву выпустили четыре ракеты. Более 20 людей ранены, а еще один человек умер.

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00:52 - 18 июня

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Беларуси сегодня нет такой концентрации войск, как была 24 февраля.

— Мы владеем информацией, происходящей сегодня на территории Беларуси. Сегодня мы не видим таких угроз, потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы сделать такое наступление, которое происходило 24 февраля, — убежден Данилов.

Фото: Офис президента

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00:26 - 18 июня

Буксир оккупантов Василий Бех был поражен как минимум одной американской противокорабельной ракетой Harpoon. Об этом сообщил журналист The Washington Post Дэн Ламот, сославшись на источник в Пентагоне.

Собеседник Ламота отметил, что Вашингтон не поставлял Киеву эти ракеты, однако они американского производства.

гарпун

Фото: Depositphotos

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00:13 - 18 июня

– Насыщенный и результативный день завершил разговором с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Поблагодарил за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую поддержку безопасности Украины. Поблагодарил за весомую помощь Нидерландов. Рассчитываем на ее продолжение, – подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Фото: Офис президента

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