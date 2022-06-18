Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Беларуси сегодня нет такой концентрации войск, как была 24 февраля.
— Мы владеем информацией, происходящей сегодня на территории Беларуси. Сегодня мы не видим таких угроз, потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы сделать такое наступление, которое происходило 24 февраля, — убежден Данилов.
Буксир оккупантов Василий Бех был поражен как минимум одной американской противокорабельной ракетой Harpoon. Об этом сообщил журналист The Washington Post Дэн Ламот, сославшись на источник в Пентагоне.
Собеседник Ламота отметил, что Вашингтон не поставлял Киеву эти ракеты, однако они американского производства.
– Насыщенный и результативный день завершил разговором с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Поблагодарил за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую поддержку безопасности Украины. Поблагодарил за весомую помощь Нидерландов. Рассчитываем на ее продолжение, – подчеркнул президент Владимир Зеленский.