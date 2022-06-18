Взрывы в городах, визы для россиян, уничтожен “Василий Бех”: что происходит на 115 сутки войны (онлайн)

Украина с 1 июля вводит визовый режим для граждан Российской Федерации, а в Черном море уничтожен российский буксир Василий Бех.

Еврокомиссия решила рекомендовать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Украинского парамедика Тайру освободили из российского плена.

Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме, где президент Токаев заявил прямо перед российским диктатором, что Казахстан не признает так называемые ЛНР и ДНР.

В Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а Украину лишили права проведения песенного конкурса Евровидение-2023.

Норвегия присоединилась к санкциям ЕС относительно российской нефти. Словения передала Украине 35 БМП, автоматы Калашникова, шлемы, бронежилеты и другое оборудование.

По Николаеву выпустили четыре ракеты. Более 20 людей ранены, а еще один человек умер.