Июнь, 18 в 7:57

Ночью 18 июня Силы обороны уничтожили две российские крылатые ракеты над Одесской областью.

Об этом сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

– Ночью над Одесской областью наши Силы обороны “минуснули” две крылатые ракеты. Держим строй и вместе к победе! – поделился хорошей новостью Сергей Братчук.

Спикер главы ОВА особенно радуется эффективной работе Сил противовоздушной обороны этой ночью.

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– Мы уже знаем такую особенность: если россияне атакуют с территории временно оккупированного Крыма, то обычно это крылатые ракеты типа Оникс, на которые сигнал тревоги срабатывает не так рано, как нам хотелось бы. Поэтому успех наших сил ПВО очень значимый, потому что они отработали буквально “с колес”, – рассказал Сергей Братчук в комментарии ведущей Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Напомним, что 18 июня от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры в Кременчуге Полтавской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 115-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Братчук

Фото: Воздушное командование Восток