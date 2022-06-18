На Херсонщині окупанти постійно б’ються між собою за розподіл територій та влади – ОК Південь

Червень, 18 в 15:30

Через активні бої на Херсонщині, критична ситуація у всіх населених пунктах Високопільської, Великоолександрівської, Нововоронцовської громад. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Зазначається, що у населених пунктах цих громад відсутні вода, електрика, газ, ліки. Багато постраждалих мирних мешканців та знищених приватних та інфраструктурних об’єктів.

Від місцевих колаборантів лунають все більше фейкових заяв про двовалютну зону, російське громадянство, сполучення з Кримом, відновлення роботи залізниці тощо. Таким чином вони намагаються “обробляти” населення.

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Водночас, як зазначають в ОК Південь, самі окупанти постійно б’ються поміж собою за розподіл територій та влади. Місцеві навіть фіксують перестрілки між різнонаціональними підрозділами окупантів. А також горе-вояки вишукують способи залишити позиції і вшитися до дому.

Також продовжуються ракетні удари по Одещині. Вночі дві крилаті ракети типу Онікс були випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму. В повітрі ракети були знищені підрозділом ППО.

На Миколаївщині ворог продовжує обстріли Широківської, Березнегуватської громади. Руйнує фермерські склади та житлові будинки селян. У Миколаївському районі за минулу добу зафіксовано понад 12 ударів ворожих касетних снарядів. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами при виконанні вогневих завдань за ніч зменшено вороже військо на дев’ять рашистів, дві гаубиці Мста-Б та три одиниці автомобільної техніки.

Корабельне угруповання ворожого флоту не зазнало за ніч змін, продовжує триматися на безпечній для себе відстані від берега, аби не наражатися на чергове ураження. Тим не менш 20 крилатих ракет типу Калібр – в готовності до застосування по Україні. Ворожа десантна операція наразі не імовірна, але й не виключена.

Вздовж узбережжя можливі виявлення морських мін, зірваних штормом і дрейфуючих до берега.

Джерело: ОК Південь