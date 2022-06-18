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Факты / Украина / Общество

В Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта Соболева

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
В Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта Соболева
Фото: ГСЧС

В Херсоне неизвестные взорвали легковой автомобиль. Они предприняли попытку ликвидировать начальника 90-й исправительной колонии Евгения Соболева, который перешел на сторону врага и помогал российским оккупантам.

Украинские издания утверждают, что взрывное устройство, прикрепленное на дерево, сдетонировало на машину. По неподтвержденной информации, водитель остался в живых, однако его личность не уточняется.

Бывший внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины заявил, что в результате взрыва в Херсоне ликвидирован Евгений Соболев — начальник 90-й исправительной колонии.

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После этого российские военные заявили о якобы теракте украинских партизан, сообщают журналисты. Информация уточняется.

Позже российские пропагандистские СМИ со ссылкой на силовые ведомства РФ подтвердили, что на Соболева совершили покушение. Прокремлевские наемники утверждают, что коллаборант находится в больнице с ранениями, а его жизни сейчас якобы ничего не угрожает.

Ранее мужчина возглавлял исправительную колонию, а затем перешел на сторону российских оккупантов. По предварительным данным, предатель Украины получил ранение двух ног и находится в больнице.

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