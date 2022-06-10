Пришли заявить на соседей: в Хмельницкой области случайно разоблачили коллаборанток

Июнь, 10 в 18:53

В Хмельницкой области в Каменце-Подольском правоохранители обнаружили двух коллаборанток, которые сами пришли в полицию. Об этом сообщило Каменец-Подольское районное управление полиции в Facebook.

74-летняя женщина и ее 49-летняя дочь обратились в полицию с заявлениями об избиении соседями. Сообщается, что 16 мая в одной из многоэтажек между соседями произошел конфликт. В полицию поступило заявление и от соседей женщин.

По этим фактам были открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса.

Сейчас смотрят

В ходе досудебного расследования по этим фактам оперативники выяснили, что женщин избили за поддержку “русского мира”. Мать с дочерью уже несколько лет публично поддерживают Россию.

По словам свидетелей, женщины отрицают осуществление российской армией вооруженной агрессии против Украины. Они публично призывают к поддержке действий и решений РФ и к сотрудничеству с оккупационной администрацией государства-агрессора и ВС России. Также женщины открыто высказываются по поводу непризнания государственного суверенитета Украины.

После выяснения таких нюансов следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст. 125 УКУ – коллаборационная деятельность.

Источник: Каменец-Подольское районное управление полиции