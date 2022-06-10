Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Пришли заявить на соседей: в Хмельницкой области случайно разоблачили коллаборанток

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Пришли заявить на соседей: в Хмельницкой области случайно разоблачили коллаборанток
Фото: Depositphotos

В Хмельницкой области в Каменце-Подольском правоохранители обнаружили двух коллаборанток, которые сами пришли в полицию. Об этом сообщило Каменец-Подольское районное управление полиции в Facebook.

74-летняя женщина и ее 49-летняя дочь обратились в полицию с заявлениями об избиении соседями. Сообщается, что 16 мая в одной из многоэтажек между соседями произошел конфликт. В полицию поступило заявление и от соседей женщин.

По этим фактам были открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса.

Сейчас смотрят

В ходе досудебного расследования по этим фактам оперативники выяснили, что женщин избили за поддержку “русского мира”. Мать с дочерью уже несколько лет публично поддерживают Россию.

По словам свидетелей, женщины отрицают осуществление российской армией вооруженной агрессии против Украины. Они публично призывают к поддержке действий и решений РФ и к сотрудничеству с оккупационной администрацией государства-агрессора и ВС России. Также женщины открыто высказываются по поводу непризнания государственного суверенитета Украины.

После выяснения таких нюансов следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст. 125 УКУ – коллаборационная деятельность.

Читайте
Изъятие имущества россиян и коллаборантов для украинцев: когда и как будет работать механизм

Источник: Каменец-Подольское районное управление полиции

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка