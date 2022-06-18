У Херсоні підірвали автомобіль колаборанта Соболєва

Червень, 18 в 14:25

У Херсоні невідомі особи підірвали легковий автомобіль. Вони здійснили спробу ліквідувати начальника 90-ї виправної колонії Євгена Соболєва, який перейшов на бік ворога та допомогав російським окупантам.

Українські видання стверджують, що вибуховий пристрій, прикріплений на дерево, здетонував на машину. За непідтвердженою інформацією, водій залишився живим, однак його особистість не уточнюється.

Колишній позаштатний агент Національного антикорупційного бюро України заявив, що внаслідок вибуху в Херсоні ліквідовано Євгена Соболєва — начальника 90-ї виправної колонії.

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Після цього російські військові заявили про начебто теракт українських партизанів, повідомляють журналісти. Інформація уточнюється.

Пізніше російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на силові відомства РФ підтвердили, що на Соболєва здійснили замах. Прокремлівські найманці стверджують, що колаборант перебуває у лікарні з пораненнями, а його життю нібито зараз нічого не загрожує.

Раніше чоловік очолював виправну колонію, а потім перейшов на бік російських окупантів. За попередніми даними, зрадник України отримав поранення двох ніг та перебуває в лікарні.