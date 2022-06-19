Июнь, 18 в 21:27

Недавно удалось освободить из плена волонтера-парамедика Юлию Паевскую, которую больше знают по позывному Тайра. Она записала первое видеообращение после освобождения, в котором выразила уверенность, что все украинцы в скором времени будут дома.

— Все, кто сейчас по ту сторону знают, что все удастся. Все мы будем дома, как дома сейчас я, – убеждена Тайра.

Освобожденная из плена волонтер поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за то, что она на свободе. Тайра уверена, что все украинские защитники скоро будут со своими родными.

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В начале марта Юлию Паевскую оккупанты в Мариуполе взяли в плен. Еще после начала войны на Донбассе в 2014 году она помогала раненым, а после полномасштабного вторжения российской армии Тайра решила делать то, что она умеет лучше всего. Благодаря ее умелым рукам была спасена не одна жизнь.

Фото: Юлия Паевская