Сорвал герб и разорвал на части: в Харьковской области мужчине сообщили о подозрении

Июнь, 18 в 16:00

В Харьковской области мужчине сообщили о подозрении за публичное надругательство над государственным символом Украины. Он сорвал государственный герб с доски уважения граждан Украины и разорвал его на части.

По данным Офиса генерального прокурора, после этого мужчины бросили обломки на землю, унижая честь и достоинство госсимвола Украины. Их общий знакомый снимал преступление на видеозапись.

Сейчас правоохранители устанавливают других фигурантов уголовного производства. Гражданину Украины, совершившему публичное надругательство над малым государственным гербом, уже сообщили о подозрении (по ч. 1 ст. 338 действующего Уголовного кодекса Украины).

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Наибольшее наказание предусматривает штраф от 1 тыс. до 4 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, арестом до шести месяцев или лишением свободы до трех лет. В настоящее время досудебное расследование продолжается.