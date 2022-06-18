Зірвав герб і розірвав на частини: на Харківщині чоловіку повідомили про підозру

Червень, 18 в 16:00

У Харківській області чоловікові повідомили про підозру за публічну наругу над державним символом України. Він зірвав державний герб з дошки пошани громадян України та розірвав його на частини.

За даними Офісу генерального прокурора, після цього чоловіки кинули уламки на землю, паплюжачи честь та гідність держсимволу України. Їхній спільний знайомий знімав злочин на відеозапис.

Наразі правоохоронці встановлюють інших фігурантів кримінального провадження. Громадянину України, який здійснив публічну наругу над малим державним гербом, вже повідомили про підозру (за ч. 1 ст. 338 чинного Кримінального кодексу України).

Зараз дивляться

Найбільше покарання передбачає штраф від 1 тис. до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арештом до шести місяців або позбавленням волі до трьох років. Наразі досудове розслідування триває.