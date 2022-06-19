Украина выберет страну, которая будет представлять ее интересы в России для выдачи виз — Немчинов

Июнь, 19 в 20:03

Украина выберет страну, представляющую ее интересы в РФ для предоставления гражданам страны-агрессора виз для въезда в Украину. Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, с 1 июля, когда вступает в силу визовый режим с РФ, россияне, не имеющие вида на жительство в Украине или заранее открытой визы, не смогут попасть в Украину.

Немчинов отметил, что МИД Украины работает над вопросом выбора страны посредника для нашего государства и России. Он также подчеркнул, что у Украины есть действующие договоры с визовыми центрами на территории РФ.

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— Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины для того, чтобы избрать страну, которая будет представлять временные интересы Украины в Российской Федерации, – отметил он.

После принятия соответствующего решения МИД проинформирует граждан Украины и РФ о способе получения визы, ее стоимости и других особенностях процедуры.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина вводит визовый режим для граждан Российской Федерации. В тот же день соответствующее постановление было принято Кабинетом министров.

Визовый режим между Украиной и Россией заработает с 1 июля 2022 года.