Україна обере країну, яка представлятиме її інтереси в Росії для видачі віз – Немчінов

Червень, 19 в 20:03

Україна вибере країну, яка представлятиме її інтереси у РФ для надання громадянам країни-агресора віз для в’їзду в Україну. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, з 1 липня, коли набуває чинності візовий режим із РФ, росіяни, які не мають посвідки на проживання в Україні або заздалегідь відкритої візи, не зможуть потрапити в Україну.

Немчінов зазначив, що наразі МЗС України працює над питанням вибору країни посередника для нашої держави та Росії. Він також наголосив, що Україна має чинні договори з візовими центрами на території РФ.

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— По-друге, будуть надані пропозиції президенту України для того, щоб обрати країну, яка представлятиме тимчасово інтереси України в Російській Федерації, – зазначив він.

Після ухвалення відповідного рішення МЗС поінформує громадян України та РФ про спосіб отримання візи, її вартість та інші особливості процедури.

17 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна запроваджує візовий режим для громадян Російської Федерації. Того ж дня відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів.

Візовий режим між Україною та Росією запрацює з 1 липня 2022 року.