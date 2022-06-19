Везде, где только возможно: Украина пытается увеличить поставки топлива из других стран

Июнь, 19 в 18:58

Украина вынуждена искать альтернативные способы поставки топлива, поскольку полномасштабная война в результате российского вторжения повлекла за собой значительный дефицит нефти.

Блокада Россией портов через Черное море препятствует импорту топлива в Украину из Азербайджана и Румынии. Беларусь, ранее являвшаяся основным поставщиком, не поставляет топливо после полномасштабного вторжения со стороны РБ. Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Украина пытается получить топливо отовсюду, где это возможно.

— Весь наш импорт – из Европейского Союза. Ранее мы использовали только самые близкие к Украине страны, порты в Польше и Румынии. Сейчас импортируем из Бельгии и Нидерландов, — подчеркнул Кубраков.

По данным иностранных изданий, сейчас ежедневно на территорию Украины въезжает до 230 бензовозов, а новые договоренности с Евросоюзом и Польшей направлены на упрощение таможенных и пограничных требований, усложняющих движение возле пунктов пропуска.

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В апреле авиаудары уничтожили крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге, на который приходилось около 40% общих поставок бензина и дизельного топлива. Российская армия уничтожила несколько складов топлива по всей территории Украины, чтобы снизить боеспособность украинских защитников.

До начала полномасштабной войны Украина импортировала через границы с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией всего 5% топлива, сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Сейчас этот показатель составляет 100%. По его словам, Киев уже увеличил пропускную способность на границах с ЕС в десятки раз и хочет удвоить эту мощность.