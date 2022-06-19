Всюди, де лише можливо: Україна намагається збільшити постачання палива з інших країн

Червень, 19 в 18:58

Україна змушена шукати альтернативні способи для постачання палива, оскільки повномасштабна війна внаслідок російського вторгнення спричинила значний дефіцит нафти.

Блокада Росією портів через Чорне море перешкоджає імпорту палива до України з Азербайджану та Румунії. Білорусь, яка раніше була основним постачальником, не постачає паливо після повномасштабного вторгнення зі сторони РБ. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна намагається отримати паливо з відусюди, де це можливо.

– Весь наш імпорт – з Європейського Союзу. Раніше ми використовували лише найближчі до України країни, порти у Польщі та Румунії. Зараз імпортуємо з Бельгії та Нідерландів, – наголосив Кубраков.

За даними іноземних видань, зараз щоденно на територію України в’їжджає до 230 бензовозів, а нові домовленості з Євросоюзом та Польщею спрямовані на спрощення митних та прикордонних вимог, які ускладнювали рух біля пунктів пропуску.

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У квітні авіаудари знищили великий нафтопереробний завод України в Кременчуці, на який припадало близько 40% загальних поставок бензину та дизельного палива. Російська армія знищила декілька складів пального на всій території України, щоб зменшити боєздатність українських захисників.

До початку повномасштабної війни Україна імпортувала через кордони з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією лише 5% пального, повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма. Зараз цей показник становить 100%. За його словами, Київ уже збільшив пропускну спроможність на кордонах з ЄС у десятки разів і хоче ще подвоїти цю потужність.