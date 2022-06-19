Всюди, де лише можливо: Україна намагається збільшити постачання палива з інших країн
Україна змушена шукати альтернативні способи для постачання палива, оскільки повномасштабна війна внаслідок російського вторгнення спричинила значний дефіцит нафти.
Блокада Росією портів через Чорне море перешкоджає імпорту палива до України з Азербайджану та Румунії. Білорусь, яка раніше була основним постачальником, не постачає паливо після повномасштабного вторгнення зі сторони РБ. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна намагається отримати паливо з відусюди, де це можливо.
– Весь наш імпорт – з Європейського Союзу. Раніше ми використовували лише найближчі до України країни, порти у Польщі та Румунії. Зараз імпортуємо з Бельгії та Нідерландів, – наголосив Кубраков.
За даними іноземних видань, зараз щоденно на територію України в’їжджає до 230 бензовозів, а нові домовленості з Євросоюзом та Польщею спрямовані на спрощення митних та прикордонних вимог, які ускладнювали рух біля пунктів пропуску.
У квітні авіаудари знищили великий нафтопереробний завод України в Кременчуці, на який припадало близько 40% загальних поставок бензину та дизельного палива. Російська армія знищила декілька складів пального на всій території України, щоб зменшити боєздатність українських захисників.
До початку повномасштабної війни Україна імпортувала через кордони з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією лише 5% пального, повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма. Зараз цей показник становить 100%. За його словами, Київ уже збільшив пропускну спроможність на кордонах з ЄС у десятки разів і хоче ще подвоїти цю потужність.