Июнь, 19 в 17:46

В Украине обновлен перечень объединенных территориальных общин, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, в окружении (блокировке). Жители этих территорий имеют право на социальные выплаты для переселенцев.

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты. Министерство регулярно меняет список территорий и актуализирует данные.

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В обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), сейчас входит восемь областей.

Это территориальные общины Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (51), Херсонской (49), Николаевской (23), Сумской (15) областей. Всего в перечне – 300 общин.

Все внутренне перемещенные лица, которые временно уехали из этих общин, получат денежную помощь от государства.