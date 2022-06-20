Боятися не треба: Арестович та Подоляк про ймовірний напад із Білорусі на Україну

Червень, 20 в 14:59

Ніякого нападу з боку Білорусі на Україну найближчим часом не буде. В цьому запевняє радник голови Офісу президента Олексій Арестович у своєму відеозверненні разом із іншим радником голови ОП Михайлом Подоляком.

Подоляк своєю чергою зауважує, що у Білорусі є “дивні люди, які можуть мати особисте уявлення про те, звідки треба нападати на Україну”.

Арестович заспокоює українців, що боятися не треба. Він наголосив, що коли буде реальна загроза нападу, про це буде проінформовано.

Зараз дивляться

Подоляк закликав не слухати “видатних експертів, які все знають точно”. На це Арестович пожартував, що Подоляк натякає на нього, але той, так само жартома, спростував.

Напередодні голова парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, офіцер запасу Олександр Завітневич в інтерв’ю ВВС розповів, що небезпека повторного нападу на Київ та вторгнення армії Білорусі до України існує.

Він наголосив, що Росія не відмовилася від своєї головної мети – заволодіти столицею та усією нашою державою.

За словами Завітневича, влада займається зміцненням рубежів та будівництвом нових інженерних споруд для оптимізації захисту столиці. Щодо нападу Білорусі він зазначив, що “ризики є завжди”.