Ракетный удар по нефтебазе на Днепропетровщине – количество жертв возросло до трех

Июнь, 20 в 15:03

Спасатели сегодня обнаружили тело третьего погибшего в результате ракетного удара военных РФ по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, который произошел еще 18 июня.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, тушение пожара на нефтебазе продолжается уже более 42 часов.

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Враг нанес ракетный удар по нефтебазе в Днепропетровской области вечером 18 июня. На тот момент было известно о троих пострадавших.

Однако утром на следующий день во время тушения пожара взорвался резервуар с топливом. Один спасатель погиб, двоих с ожогами госпитализировали. В тот же день одних из них скончался в больнице.

По данным ГСЧС, из-за вражеской атаки пострадали 12 человек, восемь из них – с ожогами в больнице, еще четверо лечатся дома.

Сейчас продолжают бороться с огнем 24 спасателя и четыре единицы пожарно-спасательной техники.

Фото: Валентин Резніченко