Ракетний удар по нафтобазі на Дніпропетровщині – кількість жертв зросла до трьох

Червень, 20 в 15:03

Рятувальники сьогодні знайшли тіло третього загиблого внаслідок ракетного удару військових РФ по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області, який стався ще 18 червня.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, гасіння пожежі на нафтобазі триває уже більше 42 годин.

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Ворог завдав ракетного удару по нафтобазі у Дніпропетровській області ввечері 18 червня. На той момент було відомо про трьох постраждалих.

Проте вранці наступного дня під час гасіння пожежі вибухнув резервуар із пальним. Один рятувальник загинув, двох з опіками госпіталізували. Того ж дня одних із них помер у лікарні.

З даними ДСНС, через ворожу атаку постраждали 12 людей, восьмеро з них – з опіками у лікарні, ще четверо лікуються вдома.

Зараз продовжують боротися з вогнем 24 рятувальники та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Фото: Валентин Резніченко