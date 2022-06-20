Июнь, 20 в 10:37

Юлия Абрамчук из Киевской области приехала в Польшу 12 марта. Женщина была на 30-й неделе беременности.

К моменту начала войны она со старшим сыном находилась в Николаевской области. Муж приехал за ней и, не заезжая домой в Киевскую область, в которой уже шли бои, повез семью к своим родителям на Волынь.

Трое суток добирались они до места. Ночевать пришлось и в сельском детском саду, и у чужих людей, которых нашли волонтеры.

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Отдохнув у родных, Юлия с сыном и мужем уехали в Польшу.

— В Польше мы остановились у брата моего мужа в городе Быдгощ, и его жена помогала мне становиться на учет в клинике, и потом присутствовала во время родов, — рассказала Юлия.

Трудностей с постановкой на учет у Юлии не возникло, потому что Полина, жена брата мужа, сопровождала ее. Да и найти украиноязычного врача не сложно.

Стать на учет у врача-гинеколога можно там, где удобнее для беременной. Форма собственности клиники не имеет значения. Одинаково хорошо относятся к украинкам как в государственных медучреждениях, так и в частных.

Чтобы получить медицинские услуги бесплатно, нужно уточнить, обслуживает ли медучреждение в рамках программы Национального фонда здоровья (NFZ). Тогда все услуги будут бесплатными. Кроме того, действует система Lux Med, тоже обслуживающая без оплат.

Поскольку проживающая в Польше родственница пользуется услугами частной клиники, то и Юлия пошла к тому же врачу.

Сейчас все врачи в Польше помогают украинцам, получившим временное убежище в Польше. Беременных встречают здесь дружелюбно и делают все, чтобы женщины сосредоточились на будущем ребенке и чувствовали себя комфортно.

– Записалась я на консультацию, но общаться с врачом мешал языковой барьер. Поэтому я обратилась к другому врачу, который несколько лет назад переехал в Польшу из Харькова. Никаких сложностей с этим не возникло, – объяснила женщина.

Чтобы стать на учет, нужен паспорт с отметкой, что вы пересекли границу после 24 февраля, а также PESEL, идентификационный номер, который обязательно нужно всем получить.

Кстати, женщина сама выбирает, в какой клинике будут наблюдать ее беременность. Многие врачи одновременно работают в частном секторе и государственном.

– Врач осмотрела меня и назначила анализы. Пришлось сдавать все, что я даже в Украине сдавала, – сказала Юлия. – Врачи объясняют это тем, что должны видеть всю картину беременности.

Затем Юлия приходила к врачу каждые две недели и выполняла все назначения, необходимые на этом сроке беременности.

На 38-й неделе врач сказала, что больше приходить не нужно, и встретятся они уже после родов.

– Ведение беременности было абсолютно бесплатным: и консультации, и анализы, и обследование, – сообщила Юлия. – Несмотря на то, что клиника частная, для беременных женщин, приехавших из Украины в Польшу после 24 февраля, все эти медицинские услуги бесплатны. Некоторые обследования пришлось проводить по направлению в государственной поликлинике. Тоже бесплатно.

Единственное, за что пришлось заплатить – это иммуноглобулин, который нужно было вводить Юлии из-за ее негативного резус-фактора, потому что в частной клинике его не было. Женщина покупала препарат самостоятельно.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождения в рамках проекта украинцы в Польше. Материал отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Возрождение.