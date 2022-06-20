Червень, 20 в 10:37

Юлія Абрамчук із Київської області приїхала до Польщі 12 березня. Жінка була на 30-му тижні вагітності.

На момент початку війни вона зі старшим сином перебувала у Миколаївській області. Чоловік приїхав за нею і, не заїжджаючи додому в Київську область, у якій вже точилися бої, повіз родину до своїх батьків на Волинь.

Три доби діставалися вони місця. Ночувати довелося і в сільському дитсадку, і в чужих людей, яких знайшли волонтери.

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Відпочивши у рідних, Юлія з сином поїхали до Польщі. Чоловік залишився в Україні.

– У Польщі ми зупинилися у брата мого чоловіка в місті Бидгощ, і його дружина допомагала мені ставати на облік у клініці, та й потім була присутня під час пологів, – розповіла Юлія.

Труднощів із тим, щоб стати на облік, у Юлії не виникло, бо Поліна, дружина чоловікового брата, супроводжувала її. Та й знайти україномовного лікаря не важко.

Стати на облік у лікаря-гінеколога можна там, де зручніше для вагітної. Форма власності клініки не має значення. Однаково добре ставляться до українок як у державних медзакладах, так і в приватних.

Щоб отримати медичні послуги безкоштовно, потрібно уточнити, чи обслуговується медзаклад у межах програми Національного фонду здоров’я (NFZ). Тоді всі послуги будуть безкоштовними. Крім того, діє система Lux Med, яка теж обслуговує без оплат.

Оскільки родичка, що проживає у Польщі, користується послугами приватної клініки, то й Юлія пішла до того ж лікаря.

Зараз усі лікарі в Польщі допомагають українцям, що отримали тимчасовий прихисток у Польщі. Вагітних зустрічають тут доброзичливо і роблять усе, щоб жінки зосередилися на майбутній дитині та почувалися комфортно.

– Записалася я на консультацію, але спілкуватися з лікарем заважав мовний бар’єр. Тому я звернулася до іншої лікарки, яка кілька років тому переїхала до Польщі з Харкова. Жодних складнощів з цим не виникло, – пояснила жінка.

Щоб стати на облік, потрібен паспорт з відміткою, що ви перетнули кордон після 24 лютого, а також PESEL, ідентифікаційний номер, який обов’язково потрібно всім отримати.

До речі, жінка сама обирає, в якій клініці будуть спостерігати за її вагітністю. Багато лікарів одночасно працюють у приватному секторі й у державному.

– Лікарка оглянула мене і призначила аналізи. Довелося здавати все, що я навіть в Україні здавала, – сказала Юлія. – Лікарі пояснюють це тим, що мають бачити всю картину вагітності.

Потім Юлія приходила до лікаря кожні два тижні й виконувала всі призначення, що потрібні на цьому терміні вагітності.

На 38-му тижні лікарка сказала, що більше приходити не потрібно, і зустрінуться вони вже після пологів.

– Ведення вагітності було абсолютно безкоштовним: і консультації, і аналізи, і обстеження, – повідомила Юлія. – Незважаючи на те, що клініка приватна. Для вагітних жінок, що приїхали до Польщі після 24 лютого, всі ці медичні послуги безоплатні. Деякі обстеження довелося робити за направленням у державній поліклініці. Теж безкоштовно.

Єдине, за що довелося заплатити, – це імуноглобулін, який потрібно було вводити Юлії через її негативний резус-фактор. Тому що в приватній клініці його не було. Жінка купляла препарат самостійно.

Матеріал підготовлений за підтримки Міжнародного фонду Відродження у рамках проєкту Українці у Польщі. Матеріал відображає позицію авторів та не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.