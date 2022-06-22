Июнь, 22 в 18:25

Бок о бок с подразделениями вооруженных сил Украины воюет Интернациональный легион. Упоминания этого подразделения в СМИ не прекращаются: освобождение Киевщины, бои в северодонецком направлении и т.д.

Интересно, что добровольцы со всех точек мира, как неоднократно заявляли в Министерстве обороны, продолжают посылать заявки на вступление в Интернациональный легион.

Одним из воинов, защищающих Украину, является американец с позывным Танкур. Ему 38 лет, родился в маленьком городке возле Вашингтона. Он — профессиональный военный, ветеран войны в Ираке (US Marines в составе Военно-морских сил США). В настоящее время он командир одного из подразделений Интернационального легиона.

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— Танкур, расскажи, как ты оказался в Украине?

– Совсем недавно у меня была хорошая работа, нормальная жизнь, семья, планы на будущее. Я жил обычной гражданской жизнью. Но все изменилось в момент, когда началось полномасштабное нападение на Украину.

Я почувствовал, что хочу помочь украинцам. Да, Сирия тоже в свое время разбила мое сердце. Но то, что происходит в Украине, на мой взгляд, это геноцид. Украина была, есть, и прямо сейчас борется за свое будущее существование как государства.

Люди воюют за собственные семьи, за свободу, за то, чтобы освободиться, наконец, от влияния России. Я понял, что Украине необходима наша помощь не только гуманитаркой и деньгами, но и военными специалистами.

Я побеседовал с семьей и собрался уезжать. Пришлось потратить 1,5 месяца на поиск подразделения и путей, как попасть туда. И, наконец, я присоединился к Иностранному легиону как доброволец.

— Что больше всего поразило в этой войне?

– Война это война. Ничего нового, скажем, я не увидел. Но больше всего поражают гражданские. Неважно, это города или городки, когда они встречают нас, так искренне благодарят, обнимают за то, что мы здесь. А когда это делают маленькие дети, это вообще разрывает мое сердце. И я понимаю, зачем я здесь.

– Какое впечатление от русской армии?

— Мне показалось, что там беспорядок. Некоторые подразделения действительно сильны и очень хорошо экипированы. А некоторые — наоборот. У них много опасного оружия, особенно артиллерии. Мы это не только из новостей знаем. Они сумасшедшие и опасные. Но я не уверен, что среди них много профессионалов. Единственное, я не могу понять, за что они воюют? Убогая нация.

– А что скажете о нашей?

— Я удивлен тем, что украинцы оказались такими чрезвычайно храбрыми! Я наблюдаю, как гражданские люди превращаются в настоящих воинов.

Формируется сильная армия, которая с каждым днем ​​становится сильнее. А волонтерское движение – это вообще что-то поразительное.

Я вижу, как вся страна объединилась ради победы. Было неожиданно, но очень приятно, когда от волонтерского объединения YeYa мы также получили прицелы, бинокли и монокли.

Я до глубины души поражен, как гражданские сплотились и помогают бойцам профессиональным военным оборудованием. Это нечто!

К сожалению, пока я не могу раскрыть детали операций, в которых мы применяли подарки от YeYa, потому что война еще не закончилась, а мы привлечены в спецоперациях. Но, возможно, впоследствии расскажу.

– Тогда это не последнее наше интервью! Мы благодарны за позицию и помощь.

— Я верю в Украину! Я верю, что она победит, выгрызет свою свободу. Я верю, что украинцы заживут в счастье и в мире. И весь мир станет лучше и сильнее вместе со свободной и сильной Украиной.

Материал создан при поддержке волонтерского объединения YeYa.

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