У серпні настане переломний момент у війні – Буданов

Червень, 25 в 15:38

У серпні настане переломний момент у повномасштабній війні Росії проти України на виснаження, а до кінця року масштабні бойові дії практично припиняться. Про це в інтерв’ю британському ITV News заявив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

Він зазначив, що говорив про це у травні, і на кінець червня не змінив своєї думки у цьому питанні.

— Починаючи з серпня, відбуватимуться певні події, які продемонструють світу, що переломний момент починає відбуватися. Я вже говорив і повторю ще раз: до кінця року активні бойові дії зійдуть практично нанівець. У найближчому майбутньому ми відновимо контроль над нашими територіями, – сказав він.

Буданов додав, що наразі українським Силам оборони, як і раніше, “не вистачає зброї – нам потрібно більше зброї”.

Зараз дивляться

— Путін не досягне успіху. Це трагедія, до якої він привів Росію та Україну, і вона закінчиться катастрофою для Росії. Нічим іншим, – висловив впевненість очільник ГУР.

Він наголосив, що Україна повернеться до своїх кордонів 1991 року, адже “інших сценаріїв не буде, і жодних інших сценаріїв ми не розглядаємо”.

Нещодавно Буданов підкреслив, що операція української армії зі звільнення окупованих територій, розпочата на півдні країни, продовжуватиметься до повного відновлення територіальної цілісності України. Він наголосив, що “операція триватиме і всі наші території буде звільнено”.

Також Буданов оцінив можливість нападу білоруських військ на Україну. Він зазначив, що “на цьому етапі жодної загрози з білоруського боку немає”, а також, що ситуація на кордоні з Білорусю “абсолютно під контролем”.

Джерело: ITV News

Скріншот: ITV News