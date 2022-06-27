Червень, 27 в 15:55

У світі продукти дорожчають швидше, ніж долар. На товарних ринках зараз спостерігається дефіцит через війну Росії проти України.

Це змушує загальносвітові ціни зростати. Представник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв’ю спеціальному кореспонденту програми Факти тижня Сергію Костежу розповів, чому дорожчають продукти в Україні та чого чекати далі.

— Наскільки те, що відбувається на світових товарних ринках, впливає на нас?

Зараз дивляться

— Впливає. Поки що у нас заблоковані порти, а через західний кордон ми можемо вивезти 12% нашого продовольчого експорту. Але я переконаний, що скоординовані дії світової співдружності порти розблокують у липні-на початку серпня. І тоді у нас ціна почне вирівнюватися зі світовою. А там сьогодні захмарні ціни, абсолютно захмарні.

— Чому ціни зростають в Україні? Адже людей у країні стало менше, попит впав, фермери раді просто щось продати.

— Логістика витягує великі видатки. Ніколи вона ще не займала стільки в ціні продуктів. Сьогодні бабці довезти щось на ринок – дорого. Сьогодні ритейлу довезти щось у магазин – дорого. І буде дорожче, бо бензин зараз 52 грн, але буде дорожче.

В Австрії сьогодні, де є великі НПЗ, літр пального коштує €2. Ми купуємо там нафтопродукти і веземо сюди. Так, немає акцизу, так, 7% ПДВ, але якби був ще й акциз, то ціна була б 100 грн за літр.

— І що далі? Українці менше їстимуть?

— Нам потрібно переглядати багато балансів, тому що нас стало фізично менше. У нас і так було не 40 млн. Офіційно виїхало 6,2 млн людей. Реально в країні людей мільйонів 30. Всі баланси споживання розраховані на 40.

По-друге, обсяг посівних площ зменшився на 30%. Так, у нас не буде проблем з харчами, але ціни залежатимуть від багатьох факторів – логістики, світових цін, безпеки. От скажіть, скільки зараз коштує завезти продовольство в Харків? Коштує! І плюс за безпеку треба платити. Тож структура змінюється.

— Як залежатиме від цін те, що ми їмо?

— У нас вже змінюється споживчий кошик. Ми їмо менше м’яса та фруктів, а більше хліба та картоплі. Ми їли певний обсяг хліба. Під цей обсяг були сформовані попит і пропозиція, а тепер уявіть, що попит виріс у півтора раза. Що буде з цінами? Вони тиснутимуть, щоб піти вгору.

Так, зараз немає проблем з зерном, але завтра ми відкриваємо експорт. Тобто в принципі треба готуватися до того, що на низку продуктів ціни зростатимуть далі. Крім цього, Нацбанк вже надрукував 120 млрд грн, які кинули в обіг через військові облігації.

Ми розуміємо, що ці 120 млрд, нічим не забезпечені, пішли на продовольчий ринок, і вони посилюють попит, платоспроможний попит. Коли у вас кількість грошової маси зростає, а кількість товару не зростає, що з цінами буде? Ціни ростуть. Це – економіка.

— Як зростуть ціни на ті чи інші групи продуктів?

— За даними НБУ, нас чекає цього року 20% інфляції. Але 20% – це все разом. Це і енергоносії, і продукти, і товари довгострокові. Ми маємо стабільну ціну на енергоносії, там інфляція нуль.

А з продуктами харчування – від 30 до 50% росту за різними позиціями. Так, середня інфляція може бути 20%, але по продуктах маємо по 30-40%.

— Що здорожчає найбільше?

— Дорожчатиме зернова група: крупи, хліб. Напевне, дорожчатиме м’ясо, хоч і попит падає. Бо якщо росте комбікорм, то росте і м’ясо. Курятина не росте, бо немає експорту. Але щойно він відкриється, курятина піде вгору, як і яйця.

Овочі дорожчати не будуть, ми вступаємо в період відносно доступних овочів. Молочка теж може зрости в ціні, хоч її зараз і багато. Тож, тією чи іншою мірою, зросте у ціні все.

— Але із зернових ми навіть не продали ще врожай минулого року, а врожай цього року буде на полях.

— Я впевнений, що розблокують експорт. Світ дотисне росіян. Чому будуть рости зернові – зберігання зерна в елеваторах коштує гроші.

Коли ви кладете зерно в елеватор і воно там просто лежить – це коштує гроші. Плюс логістика. Плюс видатки, пов’язані зі зберіганням, а ми не вивезли 22 млн тонн. Трейдери будуть перекладати це на споживача.

— Чи є світло в кінці тунелю?

— Перемога. Відновлення економіки. Поки війна, поки закриті порти, поки є перебої постачань – стабільності не буде.

— Блокуванням портів Росія запустила здорожчання в усьому світі.

— Так. І вони використовують продовольство як зброю. Ми з ними конкуруємо на кількох ринках в Африці. Вони не тільки наше зерно заблокували, але і своє – не відпустили. А чому? Бо в них більшість посівного матеріалу – імпорт, більшість засобів догляду за рослинами –імпорт.

Вони бачачи, що погано посіються, а вони погано посіялись цього року, ввели мораторій. Індія, бачачи це, ввела мораторій на експорт власної пшениці. Уявіть собі – три основних експортери сьогодні припинили постачати на ринок продовольство. Чим закінчиться це для імпортерів? Жах.