Июнь, 27 в 22:35

Российские войска – это отмороженные террористы, которым не должно быть места на Земле. Так отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на ракетные обстрелы ТЦ Амстор в Кременчуге.

– Российский удар по торговому центру в Кременчуге – один из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Там было около тысячи человек. Многие успели выйти. Но внутри еще оставались работники и часть посетителей, – отметил глава государства.

Россия применила против Украины уже около 2,8 тыс. различных крылатых ракет. Количество авиабомб и снарядов реактивной артиллерии, бьющих по украинским городам, просто не поддается подсчету. Это не что иное, чем террор, считает президент. Зеленский призвал всегда находиться в укрытиях во время сигналов воздушной тревоги, поскольку Россия не остановится ни перед чем.

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Президент обратился к США с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма. Соответствующая резолюция согласована Комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято американским Государственным департаментом.

– Каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам, – подчеркнул Зеленский.

Украина должна получить надежную противоракетную защиту, наше государство уже ожидает поставки соответствующих систем, добавил президент.