Червень, 27 в 22:35

Російські війська – це відморожені терористи, яким не має бути місця на Землі. Так відреагував президент України Володимир Зеленський на ракетний обстріл ТЦ Амстор у Кременчуку.

– Російський удар по торговельному центру в Кременчуці – один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Там було близько тисячі людей. Багато людей встигли вийти. Але всередині ще залишались працівники та частина відвідувачів, – зазначив глава держави.

Росія застосувала проти України вже майже 2,8 тис. різних крилатих ракет. Кількість авіабомб і снарядів реактивної артилерії, які бʼють по українських містах, просто не піддається підрахунку. Це ніщо інше, ніж терор, вважає президент. Зеленський закликав завжди перебувати в укриттях під час сигналів повітряної тривоги, оскільки Росія не зупиниться ні перед чим.

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Президент звернувся до США із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Відповідна резолюція погоджена комітетом Сенату США, а юридичне рішення може бути ухвалене американським Державним департаментом.

– Кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати звʼязки з російськими банками, платити податки та мита російській державі – це давати гроші терористам, – наголосив Зеленський.

Україна має отримати надійний протиракетний захист, наша держава вже очікує на постачання відповідних систем, додав президент.