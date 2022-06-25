Червень, 25 в 9:04

Контрольоване відведення Збройних сил України з Сєвєродонецька дає можливість нашим військовим зайняти кращі позиції для подальшої оборони.

Про це заявив представник Міністерства оборони США під час брифінгу 24 червня. Він наголосив, що українське командування, виводячи ЗСУ з Сєвєродонецька, забезпечує собі становище, в якому війська можуть краще захищатися.

– ЗСУ виконують професійний, тактичний відступ, щоб консолідувати свої сили на позиціях, які вони можуть краще захистити. І я бачу, що це відбувається на тлі їхньої здатності продовжувати сковувати російські війська протягом досить тривалого часу в дуже невеликій географічній області, – пояснив він.

Старший чиновник Пентагону нагадав, що за останні чотири місяці Росії довелося повністю переглянути свої початкові плани, які були надмірно амбітними й невмілими.

Зараз дивляться

Зокрема, окупанти перейшли від спроби наступу за багатьма напрямками, на яких їх перемогли українські військові, до нинішнього зосередження уваги на Сході.

За словами представника Пентагону, росіяни дюйм за дюймом займають територію у цьому регіоні. Однак не варто забувати про ціну, яку Росія заплатила за цей дуже маленький, дуже поступовий виграш.

Вранці 24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що доведеться відводити наших військових із Сєвєродонецька, бо перебувати на розбитих позиціях немає сенсу.

Чи вплине відхід ЗСУ з міста на ситуацію на фронті – читайте у нашому матеріалі.