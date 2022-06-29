Червень, 28 в 21:39

На даний момент у Сєвєродонецьку Луганської області залишилося близько 7-8 тис. людей.

Перед початком активних бойових дій у місті перебувало 10-11 тис. осіб. Про це повідомив голова військової цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

Він зазначив, що виїхати із Сєвєродонецька можна лише в бік тимчасово окупованих територій, оскільки інших можливостей російські загарбники не дають.

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– Цивільне населення почало виходити із укриттів Азоту, коли обстріли росіян вщухли. Коли територія підприємства була захоплена росіянами, то вони її перестали обстрілювати та дали змогу людям піднятися з укриттів, – сказав Стрюк в ефірі національного телемарафону.

За словами Стрюка, наразі Сєвєродонецьк фактично перебуває під контролем окупаційних військ. Крім цього, в місті закінчується їжа, яку привозили українські волонтери.

– Місто без продуктів харчування і на межі голодування, тому що регулярних постачань не відбувається, – додав він.

Нагадаємо, що 24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про вихід українських військових із Сєвєродонецька, оскільки перебувати на розбитих позиціях немає сенсу.

У Пентагоні вважають, що цей крок дає можливість нашим військовим зайняти кращі позиції для подальшої оборони.

Фото: Сергій Гайдай