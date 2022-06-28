Июнь, 28 в 17:20

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что заявление об уходе украинских сил обороны из Северодонецка сделали через сутки после выхода из города.

На вопрос журналистки, который произошел с Северодонецкой обороной, почему вывели наши подразделения, ведь до этого уверяли, что ситуация тяжелая, однако контролируемая.

Арестович на это сказал, что военно-политическое руководство не может заранее делать заявления о выводе наших военных.

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– Это просто правила представления военной информации. Мы ведь не можем заранее говорить противнику, что мы собираемся отводить войска. Это немедленно поставит под угрозу наших военных, ведь противник тогда применит средства, которые нанесут ущерб нашим военным. А это значит потери, – заметил Арестович.

По его словам, война – всегда путь обмана, потому что нельзя заранее объявлять свои позиции и намерения.

– Мы почти сутки, или больше не говорили, что уже отвели войска, потому что противник продолжал тратить снаряды по пустым позициям. То есть это путь сохранения наших военных, – заметил Алексей Арестович.

Он заявил, что с самого начала руководство не рассматривало оборону Северодонецка – город был ловушкой для россиян.

– Мы их туда заманили, они накопили там силы. Далее мы нанесли по врагу удары, он понес значительные потери. К тому же – это огромные потери в уличных боях квалифицированной пехоты… Сейчас наша задача – наносить урон российской армии до тех пор, когда она уже не будет способна наступать. И так мы создаем условия, чтобы самим перейти в контрнаступление, – рассказал советник главы ОПУ.

По его словам, пока противник сохраняет наступательный потенциал, на него нельзя идти в контратаку.

Ранее в американской разведке сообщили, что ВСУ нанесли существенный ущерб оккупантам на Донбассе, несмотря на отступление из Северодонецка.

Источник: Arestovich