В УЗ рассказали, собираются ли повышать тарифы на пассажирские перевозки

Июнь, 29 в 20:29

АО Укрзализныця не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки в Украине.

Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин во время брифинга в среду, 29 июня.

— Тарифы на пассажирские перевозки не будут меняться. Это принципиальная позиция власти, и мы поддерживаем эту позицию. Мы считаем, что наши пассажиры на сегодняшний день и так ездят в условиях войны, и для них это довольно сложно. Многие вынуждены пользоваться железной дорогой, поскольку закрыты авиаперевозки, усложнены автомобильные, автобусные перевозки. И я считаю, что это правильная позиция властей – не поднимать тарифы на пассажирские перевозки, – сказал он.

Камышин отметил, что компания подняла тарифы на перевозку грузов больше обычного. Это было сделано с целью недопущения роста тарифов на пассажирские перевозки.

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— Более того, наши тарифы на грузоперевозки после роста остаются значительно ниже, чем в других европейских странах. Даже в ближайших, таких как Румыния, Молдова и Польша, – отметил Камишин.

28 июня Министерство инфраструктуры Украины согласилось с предложением Укрзализныци о повышении тарифов на перевозку грузов на 70% с 1 июля.