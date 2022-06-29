В УЗ розповіли, чи збираються підвищувати тарифи на пасажирські перевезення

Червень, 29 в 20:29

АТ Укрзалізниця не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення в Україні.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишин під час брифінгу у середу, 29 червня.

— Тарифи на пасажирські перевезення не змінюватимуться. Це принципова позиція влади, і ми цю позицію підтримуємо. Ми вважаємо, що наші пасажири на сьогодні і так їздять в умовах війни, і для них це досить складно. Багато хто змушений користуватися залізницею, оскільки закрито авіаперевезення, ускладнено автомобільні, автобусні перевезення. І я вважаю, що це правильна позиція влади – не піднімати тарифи на пасажирські перевезення, – сказав він.

Камишин зазначив, що компанія підняла тарифи на перевезення вантажів більше, ніж зазвичай. Це було зроблено з метою недопущення зростання тарифів на пасажирські перевезення.

Зараз дивляться

— Більш того, наші тарифи на вантажоперевезення після зростання залишаються значно нижчими, ніж у сусідніх європейських країнах. Навіть у найближчих, таких як Румунія, Молдова та Польща, – зазначив Камишин.

28 червня Міністерство інфраструктури України погодилося із пропозицією Укрзалізниці щодо підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70% з 1 липня.