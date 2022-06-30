Июнь, 30 в 20:35

Внутри Лисичанска нет российских военных и город не окружен, однако оккупанты обстреливают его с разных направлений.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава ОВА Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что артиллерии и личного состава врага вблизи Лисичанска очень много.

– Крайне тяжелая ситуация, обстрелов много и с нескольких направлений. Российская армия подошла с разных сторон к Лисичанску. Они, как всегда, отчитались, что уже половину города контролируют и город почти в окружении. Это неправда, но обстрелы очень мощные. Намеренно даже расстреливают наши гуманитарные центры, есть раненные. Мы советуем людям постоянно находиться в укрытиях, потому что эвакуация невозможна, потому что очень опасно. Дистанционно даже минируют дороги противотанковыми минами. То есть можно проехать по дороге, а возвращаясь назад, она уже будет заминирована. – сказал он.

По словам главы ОВА, в оккупированном Северодонецке россияне назначили “руководителя”, который вообще не понимает, как управлять городом.

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— Инфраструктуру в областном центре оккупанты не восстановят, потому что они разбили ее до основания. Ситуация там очень тяжелая. Если будет возможность, советую людям выезжать. Пусть даже через Россию, Грузию или другие направления, но советую выезжать, – добавил Гайдай.

Ранее мы сообщали, что оккупанты сбросили авиабомбу на склады с гуманитарной помощью вблизи Лисичанска.

В результате вражеской атаки почти разрушены ангары и поврежден транспорт. К счастью, обошлось без жертв.

Фото: Сергій Гайдай