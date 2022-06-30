Червень, 29 в 23:10

У середу, 29 червня, російські окупанти скинули авіабомбу на склади з гуманітарною допомогою поблизу Лисичанська.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова ОВА Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що внаслідок ворожої атаки майже зруйновано ангари та пошкоджено транспорт. На щастя, обійшлося без жертв.

За словами Гайдая, зараз у Лисичанську перебуває близько 15 тис. мирних мешканців. Ворог намагається постійно штурмувати місто, воно перебуває під обстрілами.

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Очільник ОВА додав, що дуже обережно ставиться до евакуації під щільними обстрілами, щоб зберегти життя цивільних мешканців.

– Ми все ж таки евакуюємо, а не депортуємо людей. З 24 лютого по 29 червня за весь час евакуації ми вивезли десятки тисяч людей, жодний цивільний не був нами втрачений. Але я чітко розумію, коли евакуацію треба зупиняти і краще звертатись до людей, щоб вони залишались в укриттях. Тому що щільність вогню настільки велика, що ми можемо посадити людей в евакуаційний автобус і може статися жахлива ситуація. Тому до цього ми ставимося дуже обережно, – пояснив Гайдай.

Наразі траса Лисичанськ-Бахмут не проїзна, проте є інші маршрути для виїхду з міста.

– Траса Бахмут-Лисичанськ давно вже не використовується, тому що вона під постійними та щільними обстрілами російської армії. У нас є інші маршрути, якими ми користуємося. Ми їх не називаємо, але є можливість іноді підвозити необхідне. Так, вчора нам вдалося завезти гуманітарні вантажі в Лисичанськ і автомобіль з міста виїхав неушкодженим, – сказав Гайдай.

Раніше у Генштабі повідомили, що російська армія продовжує наступ за напрямком Вовчоярівка – Верхньокамʼянка, намагаючись оточити Лисичанськ.

Фото: Сергій Гайдай