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Факти / Україна / Суспільство

Понад 90 тис. поранених та багато зниклих безвісти – Резніков про втрати ворога

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Понад 90 тис. поранених та багато зниклих безвісти – Резніков про втрати ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

Російське керівництво багатьох окупантів видає як “загублених”, щоб не виплачувати грошові компенсації родинам. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що ворог вже втратив понад 30 тис. своїх солдат в Україні. Ще понад 90 тис. росіян дістали поранення.

Глава оборонного відомства наголосив, що наразі рашисти хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. А також ставлять завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі.

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—Водночас територію Білорусі використовують для завдання ракетних ударів по Україні. Ми робимо все, щоб обороняти усі потенційно загрозливі напрямки,  – зазначив Резніков.

1 липня ГУР опублікувало чергове перехоплення розмови одного з російських загарбників. Він розповів своїй матері про те, що військові у його підрозділі масово намагаються звільнитися з армії.

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Джерело: Міноборони
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