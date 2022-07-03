Украинцы смогут свободно покупать пистолеты со следующего года – Андрусив

Июль, 03 в 13:09

Со следующего года украинцы смогут свободно покупать пистолеты, поскольку 70% граждан по результатам опроса поддержали право владения оружием для личной защиты, сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив.

По его словам, Министерство внутренних дел уже готовит изменения к соответствующему законопроекту.

– Отмечаю, что речь идет именно о пистолете, а не гранатомете или автомате Калашникова. Министерство соглашается с решением украинцев, и уже готовятся изменения ко второму чтению законопроекта, – написал он в соцсети.

Андрусив уточнил, что второе чтение закона состоится в течение лета-осени, а затем еще нужно определенное время на запуск реестров оружия.

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– Возможно, будут внесены дополнительные решения, чтобы мы могли сохранять контроль за оборотом оружия: проверять чье оно, как будет происходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен проходить проверки, – подчеркнул советник главы МВД.

Верховная Рада 23 февраля поддержала в первом чтении законопроект №5708 О праве на гражданское огнестрельное оружие.

Этот документ регулирует вопросы производства, приобретения, владения, отчуждения, ношения, транспортировки, ремонта, применения исключительно гражданского оружия.

В частности, предполагается, что физические лица не могут иметь в собственности гражданское огнестрельное оружие категорий А, то есть автоматическое огнестрельное оружие.