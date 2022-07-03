Українці зможуть вільно купувати пістолети з наступного року – Андрусів

Липень, 03 в 13:09

З наступного року українці зможуть вільно купувати пістолети, оскільки 70% громадян за результатами опитування підтримали право на володіння зброєю для особистого захисту, повідомив радник голови МВС Віктор Андрусів.

За його словами, Міністерство внутрішніх справ вже готує зміни до відповідного законопроєкту.

– Наголошую, йдеться саме про пістолет, а не гранатомет чи автомат Калашникова. Міністерство погоджується з рішенням українців, і вже готуються зміни до другого читання законопроєкту, – написав він у соцмережі.

Андрусів уточнив, що друге читання законопроєкту відбудеться упродовж літа-осені, а потім ще потрібен певний час на запуск реєстрів зброї.

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– Можливо, будуть внесені додаткові рішення, щоб ми могли зберігати контроль за обігом зброї: перевіряти, чия вона, як відбуватиметься реєстрація, в які періоди власник зброї має проходити перевірки, – наголосив радник глави МВС.

Верховна Рада 23 лютого підтримала у першому читанні законопроєкт №5708 Про право на цивільну вогнепальну зброю.

Цей документ врегульовує виробництво, набуття, володіння, відчуження, носіння, транспортування, ремонт, застосування лише цивільної зброї.

Зокрема, передбачається, що фізичні особи не можуть мати у власності цивільну вогнепальну зброю категорій А, тобто автоматичну вогнепальну зброю.