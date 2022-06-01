Почти две трети украинцев – за владение оружием для защиты: опрос в Дії

Июнь, 01 в 15:33

1 июня завершился опрос граждан Украины в приложении Дія относительно их отношения к свободному обращению оружия для личной защиты. Инициировал его глава МВД Денис Монастырский, когда Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

В нем приняли участие 1 млн 726 тыс. 452 украинца. Подавляющее большинство (59%) положительно относятся к идее владения оружием для личной защиты.

В то же время 22% опрошенных высказались против права на владение оружием, еще 19% – проголосовали за вариант Для специальных нужд, то есть с особыми условиями хранения и без права ношения.

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По данным опроса Рейтинга, проведенного 16 мая, 58% украинцев поддерживают предоставление гражданам права на владение огнестрельным оружием, против – 39%. Социологи отмечают, что с начала полномасштабного вторжения России среди украинцев более чем вдвое возросло количество поддерживающих такую идею.

По их словам, впервые за историю исследования этого вопроса количество сторонников идеи превысило количество противников: в 2018-2021 годах ее поддерживали около четверти, не поддерживали – более 70%.