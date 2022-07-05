База НАТО в Сєвєродонецьку: Лещенко розвінчав черговий фейк РФ

Липень, 04 в 22:18

Російські державні медіа активно поширюють фейк про те, що начебто на території Севєродонецька Україна планувала збудувати військову базу НАТО.

Про це на брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко. Він зазначив, що за допомогою цього фейку Росія намагається виправдати свої дії.

– Російські пропагандисти розповідають, що начебто цей аеродром мав стати точкою наступу і подальшого розчленування Росії. Через такі заяви держава-агресор намагається пояснити свої дії проти України. Мовляв, це була самооборона. Звичайно, це брехня, і таких планів, як відкривати базу НАТО на території Сєвєродонецька, Україна не мала, – наголосив Лещенко.

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За словами радника голови ОП, це зробити неможливо, тому що бази НАТО можна відкрити лише на території держав, які є членами Альянсу.