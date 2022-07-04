Июль, 04 в 17:24

Сильная жара в Украине 5 июля будет продолжаться, а со среды, 6 июля, ожидается постепенное снижение температуры сначала на западе страны, а 7 числа – в северных и центральных областях, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, во вторник днем ​​столбики термометров будут подниматься до +28 +34, ночью – в диапазоне +17 +22 градуса.

– Дождей будет мало – кратковременные грозовые местами пройдут только в западных областях, кроме Тернопольщины и Хмельнитчины. В Киеве 5 июля будет царить сухая жаркая погода. Максимальная температура воздуха будет +31 +33, – уточнила она.

Диденко говорит, что жара ослабнет 6 июля в западных областях, 7 июля понижение температуры воздуха до комфортной ожидается в северных и центральных областях.

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Однако в южных и восточных областях сильная жара еще будет продолжаться, уверяет синоптик.