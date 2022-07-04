Липень, 04 в 17:24

Сильна спека в Україні 5 липня ще триватиме, а з середи, 6 липня, очікується поступове зниження температури спочатку на заході країни, а 7 числа – у північних та центральних областях, прогнозує синоптик Наталя Діденко.

За її словами, у вівторок вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +28 +34, вночі – у діапазоні +17 +22 градуси.

– Дощів буде мало – короткочасні грозові місцями пройдуть лише в західних областях, окрім Тернопільщини та Хмельниччини. У Києві 5 липня пануватиме суха спекотна погода. Максимальна температура повітря становитиме +31 +33, – уточнила вона.

Діденко каже, що спека послабне 6 липня у західних областях, 7 липня зниження температури повітря до комфортної очікується у північних та центральних областях.

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Проте у південних та східних областях сильна спека ще триватиме, запевняє синоптик.