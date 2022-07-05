Мэр Славянска призвал жителей города эвакуироваться

Июль, 05 в 9:31

Глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях обратился к местным жителям с просьбой эвакуироваться сейчас, пока это безопасно, потому что обстрелы российскими оккупантами усиливаются.

– За последние 10 дня город стал прифронтовым, потому что каждый день его обстреливают. Самый сильный обстрел был 3 июля: 19 раненых, шесть погибших, в том числе один ребенок. Много разрушенных зданий. Призываю жителей города к эвакуации! Сейчас это можно сделать безопасно, она проходит каждый день. Количество людей, которые хотят уехать, увеличивается, – заявил он в эфире 24 канала.

По его словам, сегодня должно эвакуироваться 70 человек, а завтра будет уже 200.

На днях в Славянске россияне обстреляли съемочную группу французского телеканала France 24, делавшую сюжет о работе украинских спасателей в Донецкой области.

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Под обстрелы, кроме представителей ГСЧС и журналистов, попали жители, которые пришли за водой, подвезенной спасателями.

Фото: Вадим Лях