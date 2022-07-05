Мер Слов’янська закликав жителів міста евакуюватися

Липень, 05 в 9:31

Голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях звернувся до місцевих жителів з проханням евакуюватися зараз, поки це безпечно, тому що обстріли російськими окупантами посилюються.

– За останні 10 днів місто стало прифронтовим, тому що кожен день його обстрілюють. Найсильніший обстріл був 3 липня: 19 поранених, шість загиблих, зокрема одна дитина. Багато зруйнованих будівель. Закликаю мешканців міста до евакуації! Зараз це можна зробити безпечно. Вона проходить щодня. Кількість людей, які хочуть виїхати збільшується, – заявив він в ефірі 24 каналу.

За його словами, сьогодні мають евакуюватися 70 людей, а завтра буде вже 200.

Днями у Слов’янську росіяни обстріляли знімальну групу французького телеканалу France 24, які робили сюжет про роботу українських рятувальників у Донецькій області.

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Під обстріл, окрім представників ДСНС та журналістів, потрапили жителі, які прийшли по воду, підвезену надзвичайниками.

Фото: Вадим Лях