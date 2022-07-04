Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Донецкой области съемочная группа France 24 попала под обстрел россиян

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Сюжет France24

В Донецкой области в Славянске россияне обстреляли съемочную группу французского телеканала France 24.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

— Работа над сюжетом журналистов французского телеканала France 24 о работе украинских спасателей в Донецкой области была прервана обстрелом бешеных россиян, — говорится в сообщении.

Сообщается также, что под обстрелы, кроме представителей ГСЧС и журналистов, попали жители, которые пришли за водой, подвезенной чрезвычайными работниками.

Сейчас смотрят

В ГСЧС подчеркнули, что кадры российской бомбардировки журналисты из сюжета не вырезали.

В начале июня под обстрел российских войск на Востоке Украины попала корреспондентка телеканала BBC Орла Герин вместе со съемочной группой.

По словам журналистки, во время обстрела они вместе с группой прятались в машине.

Читайте
Атаковали дорогу из минометов: немецкие журналисты попали под обстрелы РФ в Украине

Скріншот: France24

Источники: France24, ГСЧС
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка