В Донецкой области съемочная группа France 24 попала под обстрел россиян
В Донецкой области в Славянске россияне обстреляли съемочную группу французского телеканала France 24.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
— Работа над сюжетом журналистов французского телеканала France 24 о работе украинских спасателей в Донецкой области была прервана обстрелом бешеных россиян, — говорится в сообщении.
Сообщается также, что под обстрелы, кроме представителей ГСЧС и журналистов, попали жители, которые пришли за водой, подвезенной чрезвычайными работниками.
В ГСЧС подчеркнули, что кадры российской бомбардировки журналисты из сюжета не вырезали.
В начале июня под обстрел российских войск на Востоке Украины попала корреспондентка телеканала BBC Орла Герин вместе со съемочной группой.
По словам журналистки, во время обстрела они вместе с группой прятались в машине.
Скріншот: France24