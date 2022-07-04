В Донецкой области съемочная группа France 24 попала под обстрел россиян

Июль, 04 в 15:10

В Донецкой области в Славянске россияне обстреляли съемочную группу французского телеканала France 24.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

— Работа над сюжетом журналистов французского телеканала France 24 о работе украинских спасателей в Донецкой области была прервана обстрелом бешеных россиян, — говорится в сообщении.

Сообщается также, что под обстрелы, кроме представителей ГСЧС и журналистов, попали жители, которые пришли за водой, подвезенной чрезвычайными работниками.

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В ГСЧС подчеркнули, что кадры российской бомбардировки журналисты из сюжета не вырезали.

В начале июня под обстрел российских войск на Востоке Украины попала корреспондентка телеканала BBC Орла Герин вместе со съемочной группой.

По словам журналистки, во время обстрела они вместе с группой прятались в машине.

Скріншот: France24