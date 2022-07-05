Липень, 05 в 10:50

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російський ворог зазнав чималих втрат особового складу – ЗСУ ліквідували щонайменше 36 350 окупантів, це ще +150 за минулу добу.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Інші втрати противника:

танків ‒ 1 594 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 772 (+18) од,

артилерійських систем – 806 (+2) од,

РСЗВ – 247 (+1) од,

засобів ППО – 105 од,

літаків – 217 од,

гелікоптерів – 187 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 660 (+2) од,

крилатих ракет – 144,

кораблів /катерів – 15 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2634 (+5) од,

спеціальної техніки – 65.

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Найбільших втрат російський ворог зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках.

Раніше повідомлялося, що армія РФ застосовує тактику авіаційних ударів на Півдні України, тому що не ризикує йти в наступ суходолом. 4 липня окупанти застосовували гелікоптери Ка-52 із боку Ольгиного та Архангельського, що на Херсонщині.