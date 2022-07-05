На війні в Україні окупанти втратили вже понад 36 350 вояк
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російський ворог зазнав чималих втрат особового складу – ЗСУ ліквідували щонайменше 36 350 окупантів, це ще +150 за минулу добу.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Інші втрати противника:
- танків ‒ 1 594 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 772 (+18) од,
- артилерійських систем – 806 (+2) од,
- РСЗВ – 247 (+1) од,
- засобів ППО – 105 од,
- літаків – 217 од,
- гелікоптерів – 187 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 660 (+2) од,
- крилатих ракет – 144,
- кораблів /катерів – 15 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2634 (+5) од,
- спеціальної техніки – 65.
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Найбільших втрат російський ворог зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках.
Раніше повідомлялося, що армія РФ застосовує тактику авіаційних ударів на Півдні України, тому що не ризикує йти в наступ суходолом. 4 липня окупанти застосовували гелікоптери Ка-52 із боку Ольгиного та Архангельського, що на Херсонщині.