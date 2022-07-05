Июль, 05 в 20:04

Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальных центрах комплектования.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил полковник Генштаба ВСУ Александр Хлысь.

Он отметил, что эта норма уже была в законодательстве Украины до начала войны, однако она не считалась остро необходимой.

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— Если человек перемещается в пределах одной области – не нужно разрешение. Если в пределах города Киева и Киевской области – тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение, — сказал Хлысь.

По словам полковника, разрешение будет действовать 30 суток, а затем его снова можно будет получить в ТЦК.

Эта мера касается военнообязанных, поскольку сейчас призыв идет о мобилизации именно этой категории лиц.

– Она также дается для призывников, но эту категорию мы сейчас не призываем. Это те граждане, которые учатся в высших учебных заведениях и получают образование, — уточнил Хлысь.

Хлысь добавил, что Генштаб работает с Минцифрой, чтобы упростить получение разрешений через приложение Дія.