В Генштабе объяснили, в каких случаях военнообязанным требуется разрешение на выезд
Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальных центрах комплектования.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил полковник Генштаба ВСУ Александр Хлысь.
Он отметил, что эта норма уже была в законодательстве Украины до начала войны, однако она не считалась остро необходимой.
— Если человек перемещается в пределах одной области – не нужно разрешение. Если в пределах города Киева и Киевской области – тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение, — сказал Хлысь.
По словам полковника, разрешение будет действовать 30 суток, а затем его снова можно будет получить в ТЦК.
Эта мера касается военнообязанных, поскольку сейчас призыв идет о мобилизации именно этой категории лиц.
– Она также дается для призывников, но эту категорию мы сейчас не призываем. Это те граждане, которые учатся в высших учебных заведениях и получают образование, — уточнил Хлысь.
Хлысь добавил, что Генштаб работает с Минцифрой, чтобы упростить получение разрешений через приложение Дія.