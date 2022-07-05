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Факты / Украина / Общество

Залужный объяснил, кому нужно разрешение на выезд и как его получить

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Валерій Залужний

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал ограничения в передвижении для военнообязанных.

Он отметил, что те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК (территориальном центре комплектования).

– Напоминаю, продолжается война. Вы нужны своему государству! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК, — написал он.

Кроме этого, главнокомандующий ВСУ добавил, что никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось.

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Порядок разрешения можно просмотреть по ссылке.

Ранее Минобороны пообещали сохранить баланс между правом граждан на свободное передвижение и порядком контроля за мобилизационным ресурсом.

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Источник: Главнокомандующий ВСУ

Фото: Главнокомандующий ВСУ

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