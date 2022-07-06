Обіцяю з цим розібратись – Зеленський про заборону на виїзд військовозобов’язаним

Липень, 05 в 21:31

Президент України обговорить на нараді рішення Генерального штабу ЗСУ щодо отримання дозволів для військовозобов’язаних для пересування між областями.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 5 липня.

– Сьогодні в суспільстві виникло багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів. Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння і навіть обурення в суспільстві. Я доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і головнокомандувачу ЗСУ доповісти мені всі деталі під час завтрашнього чергового засідання ставки верховного головнокомандувача, – сказав він.

Президент пообіцяв народу України з цим розібратись, а також заявив, щоб Генеральний штаб у майбутньому не ухвалював без нього подібних рішень.

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Раніше полковник Генштабу ЗСУ Олександр Хлись повідомив, що для виїзду за межі областей військовозобов’язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування.

За словами полковника, дозвіл діятиме 30 діб, а потім його знову можна буде отримати в ТЦК.