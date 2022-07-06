Обіцяю з цим розібратись – Зеленський про заборону на виїзд військовозобов’язаним
Президент України обговорить на нараді рішення Генерального штабу ЗСУ щодо отримання дозволів для військовозобов’язаних для пересування між областями.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 5 липня.
– Сьогодні в суспільстві виникло багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів. Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння і навіть обурення в суспільстві. Я доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і головнокомандувачу ЗСУ доповісти мені всі деталі під час завтрашнього чергового засідання ставки верховного головнокомандувача, – сказав він.
Президент пообіцяв народу України з цим розібратись, а також заявив, щоб Генеральний штаб у майбутньому не ухвалював без нього подібних рішень.
Раніше полковник Генштабу ЗСУ Олександр Хлись повідомив, що для виїзду за межі областей військовозобов’язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування.
За словами полковника, дозвіл діятиме 30 діб, а потім його знову можна буде отримати в ТЦК.